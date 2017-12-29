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19:47   29 Декабря 2017
Россия
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Путин списал долги 50 миллионам человек на сумму 150 миллиардов рублей

Путин списал долги 50 миллионам человек на сумму 150 миллиардов рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о долговой амнистии для физических лиц, по которой с них списывается задолженность по налогам на имущество по состоянию на 1 января 2015 г.

Также законом признаются безнадежными к взысканию долги индивидуальных предпринимателей на ну же дату. Документ был принят Госдумой 21 декабря и одобрен Совфедом 26 декабря.

Амнистировать 50 миллионов человек, включая индивидуальных предпринимателей, Путин предложил в ходе ежегодной большой пресс-конференции. По оценке главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, прощение долгов по налогам обойдется казне в 150 миллиардов рублей.

 

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #политика #налоги
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