Путин списал долги 50 миллионам человек на сумму 150 миллиардов рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о долговой амнистии для физических лиц, по которой с них списывается задолженность по налогам на имущество по состоянию на 1 января 2015 г.

Также законом признаются безнадежными к взысканию долги индивидуальных предпринимателей на ну же дату. Документ был принят Госдумой 21 декабря и одобрен Совфедом 26 декабря.

Амнистировать 50 миллионов человек, включая индивидуальных предпринимателей, Путин предложил в ходе ежегодной большой пресс-конференции. По оценке главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, прощение долгов по налогам обойдется казне в 150 миллиардов рублей.