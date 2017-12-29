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 ЦРУ воскресило Гитлера

ЦРУ воскресило Гитлера
19:40   29 Декабря 2017
Весь мир
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ЦРУ воскресило Гитлера

ЦРУ воскресило Гитлера

Лэнгли опубликовал фото с человеком, похожим на основателя Третьего Рейха, сделанное в Колумбии в 1955 году.

Любопытную деталь обнаружили журналисты в опубликованном еще в 2013 году на сайте ЦРУ документе. В подтверждение множеству конспирологических теорий о том, что Адольф Гитлер не закончил свои дни в берлинском бункере, а бежал в Латинскую Америку, содержатся в отчете агента спецслужбы от 1955 года. В нем изложены сведения о контактах информатора с основателем Третьего Рейха в Колумбии.

Бывший эсесовец Филипп Ситроен (Phillip Citroen) якобы неоднократно встречался с фюрером и с полной уверенностью утверждал, что экс-лидер нацисткой Германии проживал в городе Тунга под именем Адольф Шриттельмайер. Ситроену даже удалось сделать фото, на котором запечатлен человек, действительно похожий на Гитлера. Снимок датирован 1954 годом. Информатор заверял, что спустя год Гитлер уехал в Аргентину. В докладе отмечается, что ЦРУ не смогло дать исчерпывающую оценку этим сведениям.

ЦРУ воскресило Гитлера

Историк Третьего Рейха, писатель и публицист Константин Залесский в комментарии ИА «Политика Сегодня» отметил, что документ в центральный аппарат ЦРУ отправил агент, который приступил к исполнению обязанностей резидента в Каракасе лишь недавно.

«Этот человек не очень хорошо ориентировался в ситуации. – говорит историк. – В этом документе ничего не утверждается, а говорится, что информация поступила от одного из агентов. Соответственно этот документ должен был иметь продолжение. Отчет о проверке. Но никакого продолжения не было. По крайне мере ничего не было опубликовано».

ЦРУ воскресило Гитлера

Собеседник агентства уверен, что бывший рядовой функционер СС, устроившийся после войны на работу в голландскую пароходную компанию, не мог быть причастным к высшим тайнам Рейха. Залесский заметил, что при проверке этого человека сотрудники разведки выяснили, что он был склонен к неадекватным поступкам.

«В общем и целом этот документ давно известен. Он опубликован в ряде книг, которые вышли в Латинской Америке. Документ приводят почему-то как подтверждение версии о том, что Гитлеру удалось бежать. На самом деле это обычная оперативная работа, которую должен был профильтровать представитель в Каракасе, но он в силу неопытности, видимо, решил перестраховаться и просто переслать наверх», - поделился мнением Залесский.

По данным советской прессы, Адольф Гитлер закончил свои дни между 15:25 и 15:30 в понедельник 30 апреля 1945 года. Его примеру последовала жена Ева Браун. К тому моменту солдаты Красной Армии находились всего в 700 метрах от рейхсканцелярии. Согласно оставленным Гитлером инструкциям, его тело вынесли в сад через запасной выход бункера, облили бензином и сожгли.

ЦРУ воскресило Гитлера

 

Автор: Марк Павленский
#германия #цру #гитлер #агенты #колумбия #третий рейх #адольф
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