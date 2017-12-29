Освобожденным из плена солдатам ВСУ грозит суд за дезертирство

Освобожденных из плена украинских военнослужащих подозревают в дезертирстве. Разбирательства будут проходить в судебном порядке.

Четырнадцать солдат ВСУ, вернувшиеся 27 декабря на родину в рамках процедуры обмена пленными, подозревают в дезертирстве. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

В числе 73 освобожденных не все «героические герои» и об этом знают ответственные ведомства и службы, — заявил советник украинского президента Юрий Бирюков. В частности, в отношении 14 солдат возбуждены уголовные дела по факту самовольного оставления частей. Он также уточнил, что во время встречи пленных было принято решение не разделять их на группы из-за гуманных соображений. По словам Бирюкова, единственный нюанс коснется материальных выплат — подозреваемые не получат их до завершения суда.

Напомним, что обмен пленными произошел в минувшую среду на линии соприкосновения в Донбассе недалеко от Горловки. Украинская сторона передала республикам 233 пленных, получив в обмен 73 человека.