ЦИК разрешил журналистке Гордон открыть избирательный счет

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных по финансовым вопросам журналистки Екатерины Гордон и разрешила ей открыть избирательный счет для сбора подписей.

Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» выдвинула Екатерину Викторовну кандидатом на пост президента страны в понедельник, 25 декабря. Гордон подала документы в Центризбирком и в пятницу, 29 декабря, ее допустили к сбору подписей.