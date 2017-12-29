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19:26   29 Декабря 2017
Россия
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ЦИК разрешил журналистке Гордон открыть избирательный счет

ЦИК разрешил журналистке Гордон открыть избирательный счет

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных по финансовым вопросам журналистки Екатерины Гордон и разрешила ей открыть избирательный счет для сбора подписей.

Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» выдвинула Екатерину Викторовну кандидатом на пост президента страны в понедельник, 25 декабря. Гордон подала документы в Центризбирком и в пятницу, 29 декабря, ее допустили к сбору подписей.

Автор: Олег Королев
#россия #выборы #политика #цик #гордон
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