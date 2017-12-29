ЦИК разрешил журналистке Гордон открыть избирательный счет
Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала уполномоченных по финансовым вопросам журналистки Екатерины Гордон и разрешила ей открыть избирательный счет для сбора подписей.
Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» выдвинула Екатерину Викторовну кандидатом на пост президента страны в понедельник, 25 декабря. Гордон подала документы в Центризбирком и в пятницу, 29 декабря, ее допустили к сбору подписей.
Центризбирком России разрешил Екатерине Гордон, выдвинутой на выборы президента РФ, открыть специальный избирательный счет, чтобы начать сбор подписей и агитацию. Решение принято в пятницу, 29-го декабря, на заседании комиссии. #легкоголосоватьсложновыживать pic.twitter.com/3T6bZXpmDg— Катя Гордон (@gordon_katya) December 29, 2017