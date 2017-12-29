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19:17   29 Декабря 2017
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Covfefe: Читатели The Daily Telegraph признали опечатку Трампа словом года

Covfefe: Читатели The Daily Telegraph признали опечатку Трампа словом года

Издание The Daily Telegraph провело голосование среди своих читателей. За слово covfefe, которое нечаянно опубликовал президент США Дональд Трамп, проголосовали 27 процентов опрошенных. Значение этого слова так и осталось загадкой.

Второе место в рейтинге заняло слово «maybot». Это прозвище, которого удостоил премьер-министра Британии Терезу Мэй колумнист издания The Guardian, сравнивший ее с компьютерной программой. На третьем месте биткоину.

Опечатка Трампа «covfefe» появилась 31 мая. В микроблоге Twitter американского лидера был опубликован незаконченный твит на тему его отношения к прессе. Пользователи Сети не сумели разгадать, что именно хотел написать президент. Самым вероятным был признан вариант «coverage», но и он не пролил свет на то, что хотел сказать Трамп о прессе. Запись в микроблоге была достаточно быстро удалена, но успела прийтись по душе мировой общественности.

Автор: Вячеслав Каширин
#политика #трамп #весь мир #covfefe
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