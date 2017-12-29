Россельхознадзор закончил инспектировать производителей томатов в Турции

Сотрудники Россельхознадзора завершили инспектирование производителей томатов, которые намерены поставлять продукцию в Россию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверки проводились в Турции с 24 декабря. Отмечается, что на сегодня право осуществлять поставки томатов в Россию пока имеют лишь три турецких производителя.

Накануне в Россельхознадзоре сообщили, что сотрудники ведомства будут проверять систему производства и государственного фитосанитарного контроля турецких томатов, предназначенных для поставки в Россию с 24 по 29 декабря.

Сегодня также сообщалось, что Россельхознадзор запретил поставки томатов с белорусского предприятия ФХ «Бродок», так как его подозревают в поставках запрещенных к ввозу турецких томатов под видом своей продукции.