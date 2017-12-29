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19:13   29 Декабря 2017
Весь мир
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Клинцевич прокомментировал эвакуацию террористов из Дейр-эз-Зора

Клинцевич прокомментировал эвакуацию террористов из Дейр-эз-Зора

Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что информация об эвакуации лидеров террористов американскими вертолетами подтверждает тесное сотрудничество боевиков и международной коалиции США.

Агентство SANA сообщило, что вертолеты США вывезли лидеров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) из Дейр-эз-Зора в город Эль-Хасака, расположенный на северо-востоке сирийского государства. 

«Еще одно подтверждение тесного сотрудничества боевиков и международной коалиции», — сказал Клинцевич.

По его словам, подобные действия «бросают тень» на европейские страны, входящие в международную коалицию во главе с США. Франц Адамович добавил, что осталось определить, эти страны «закрывают на это глаза» или действительно не знают о действиях Вашингтона. 

Клинцевич отметил, что военные США спасают террористов в Сирии, чтобы использовать их. Вашингтон «вливает» боевиков в Сирийские демократические силы, поддерживаемые США, чтобы бороться с правительственным войсками.

Автор: Олег Королев
#россия #сирия #клинцевич #дейр-эз-зор
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