Клинцевич прокомментировал эвакуацию террористов из Дейр-эз-Зора

Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что информация об эвакуации лидеров террористов американскими вертолетами подтверждает тесное сотрудничество боевиков и международной коалиции США.

Агентство SANA сообщило, что вертолеты США вывезли лидеров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) из Дейр-эз-Зора в город Эль-Хасака, расположенный на северо-востоке сирийского государства.

«Еще одно подтверждение тесного сотрудничества боевиков и международной коалиции», — сказал Клинцевич.

По его словам, подобные действия «бросают тень» на европейские страны, входящие в международную коалицию во главе с США. Франц Адамович добавил, что осталось определить, эти страны «закрывают на это глаза» или действительно не знают о действиях Вашингтона.

Клинцевич отметил, что военные США спасают террористов в Сирии, чтобы использовать их. Вашингтон «вливает» боевиков в Сирийские демократические силы, поддерживаемые США, чтобы бороться с правительственным войсками.