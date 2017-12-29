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18:42   29 Декабря 2017
Весь мир
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Польша и Россия подписали программу приграничного сотрудничества

Польша и Россия подписали программу приграничного сотрудничества

Польша подписала программу приграничного сотрудничества с Россией и утвердила бюджет на 2014—2020 годы. Он составит 65 миллионов евро. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградской области.

Программа призвана укрепить сотрудничество и способствовать региональному развитию двух приграничных польских территорий (Поморского и Варминско-Мазурского воеводств) и Калининградской области.

В прошлом году режим малого приграничного передвижения между Польшей и Калининградской областью приостанавливался.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #польша #политика #весь мир
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