Польша и Россия подписали программу приграничного сотрудничества

Польша подписала программу приграничного сотрудничества с Россией и утвердила бюджет на 2014—2020 годы. Он составит 65 миллионов евро. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградской области.

Программа призвана укрепить сотрудничество и способствовать региональному развитию двух приграничных польских территорий (Поморского и Варминско-Мазурского воеводств) и Калининградской области.

В прошлом году режим малого приграничного передвижения между Польшей и Калининградской областью приостанавливался.