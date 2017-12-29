Киев пожизненно отстранил 18 футболистов, игравших за ДНР
Контрольно-дисциплинарный комитет украинской Федерации футбола пожизненно отстранил 18 игроков, игравших за ДНР.
По информации ФФУ, Службы безопасности Украины предложила рассмотреть дела футболистов из ДНР. В результате комитет запретил 18 игрокам осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.
После государственного переворота на Украине от Киева отделились Донецкая и Луганская народные республики. Организация Объединенных Нации уточнила, что жертвами конфликта стали десять тысяч человек. Ситуацию в Донбассе стараются урегулировать контактные группы в ходе встреч в Минске.
ФФУ пожизненно отстранила 18 футболистов за участие в матчах под эгидой ДНР https://t.co/D9NLohgn7M pic.twitter.com/Qv7xkCVaPV— Новости Республики (@Dnr_news) December 29, 2017