Киев пожизненно отстранил 18 футболистов, игравших за ДНР

Контрольно-дисциплинарный комитет украинской Федерации футбола пожизненно отстранил 18 игроков, игравших за ДНР.

По информации ФФУ, Службы безопасности Украины предложила рассмотреть дела футболистов из ДНР. В результате комитет запретил 18 игрокам осуществлять любую деятельность, связанную с футболом.

После государственного переворота на Украине от Киева отделились Донецкая и Луганская народные республики. Организация Объединенных Нации уточнила, что жертвами конфликта стали десять тысяч человек. Ситуацию в Донбассе стараются урегулировать контактные группы в ходе встреч в Минске.