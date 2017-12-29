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18:24   29 Декабря 2017
Россия
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Депутата ЗакСа Петербурга заподозрили в связи с Ходорковским, подозреваемым в убийстве

Депутата ЗакСа Петербурга заподозрили в связи с Ходорковским, подозреваемым в убийстве

Как сообщают СМИ, руководитель фракции партии «Яблоко» в парламенте Петербурга Борис Вишневский тайно встретился с Михаилом Ходорковским в Таллине.

На РЕН ТВ рассказали, что встреча, «по некоторым данным», состоялась во время мероприятия «Профессия — журналист», состоявшегося 12—13 декабря в Таллине. Мероприятие было организовано движением «Открытая Россия», которое признано нежелательным в РФ, а его основатель Михаил Ходорковский скрывается за пределами России от уголовного преследования — его обвиняют в причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Встреча с Ходорковским и его помощником Владимиром Кара-Мурзой — младшим, по данным РЕН ТВ, имела место в ресторане гостиницы Nordie Hotel Forum, в которой разместились представители «Открытой России». Разговор шел о грядущих в 2019 году выборах в петербургское заксобрание и финансовых гарантиях со стороны Ходорковского для того, чтобы Вишневский мог попытаться побороться за пост главы регионального отделения «Яблока».

Депутата ЗакСа Петербурга заподозрили в связи с Ходорковским, подозреваемым в убийстве

На данный момент Вишневский руководит фракцией в заксобрании, но в региональной партийной иерархии занимает далеко не ведущее место. Он входит в бюро регионального совета, над которым стоят председатель петербургского отделения «Яблока» Михаил Амосов и три его заместителя.

Сам Вишневский отрицает, что ездил на церемонию премии «Профессия — журналист». Однако по данным погранслужбы Вишневский действительно пересекал границу с Эстонией 11 декабря в 23:50.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #ходорковский #вишневский
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