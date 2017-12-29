Худшая работа технологической отрасли – модератор контента

Согласно изданию The Wall Street Journal, должность модератора контента признали худшей работой технологической отрасли. Невероятно быстрое развитие технологий вызывает рост спроса на специалистов, которые отслеживают запрещенную информацию на просторах интернета.

Однако растет и нагрузка модераторов, ведь число пользователей с каждым годом все больше. Специалисты обрабатывают свыше миллиона жалоб в Facebook и просматривают огромное количество роликов YouTube с общей длительностью в 65 лет. Сотрудница Facebook сообщила, что ей приходилось день просматривать около 8000 постов, содержащих информацию о насилии, сексе и жестокости. Это очень потрясло и выбило ее из сил из-за чего она подала заявление об уходе. Один из основателей и разработчиков Facebook Марк Цукерберг собирается расширить штат, тем самым число специалистов, отслеживающих запрещенный контент, достигнет 7500 человек.

В конце 2018 года показатель вырастет до 20 тысяч человек. В YouTube также не хватает работников и там планируют увеличить число сотрудников до 10 тысяч человек. Обе компании согласны бесплатно оказать психологическую поддержку и выплачивать 13-28 долларов в час.