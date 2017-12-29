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17:49   29 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Число погибших из-за боевых действий за год назвали в ДНР

Число погибших из-за боевых действий за год назвали в ДНР

Почти 280 человек погибли и в два раза больше получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате боевых действий в 2017 году. Об этом заявил представитель аппарата омбудсмена ДНР.

По его словам с 1 января по 28 декабря 2017 года в ДНР 595 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди них 361 военнослужащий и 234 мирных жителя, в том числе 14 несовершеннолетних. Погибли 278 человек. Из них 247 военнослужащих, 31 мирный житель, в том числе двое несовершеннолетних.

В аппарате также рассказали, что за истекшую неделю в результате ведения боевых действий погибли четверо и пятеро получили ранения. Всего же с начала вооруженного конфликта в ДНР погибли 4567, в том числе 76 несовершеннолетних.

Автор: Вячеслав Каширин
#донбасс #днр #общество #ближнее зарубежье
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