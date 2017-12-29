В январе в аптеках России вырастут цены

В 2018 году поэтапно введут маркировку лекарств, касающуюся сначала дорогих лекарств, а к началу 2019-го и дешевых. Маркировка защитит граждан России от поддельных медикаментов, но это увеличит расходы производителей.

Об этом сообщает «Мир новостей». Некоторые из них заявили о большой финансовой нагрузке, в связи с чем прекратится производство некоторых лекарств. Дорогие препараты начнут маркировать с 1 января 2018 года, далее лекарства из списка жизненно важных и необходимых, стоимость которых от 500 рублей и выше, после чего будут те, что стоят больше 100 рублей, в последнюю очередь – самые дешевые.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что срок введения маркировки для самых дешевых лекарств перенесут на первое полугодие 2019 года. Все лекарственные препараты, продающиеся в аптеках России, получат метку, по которой покупатели смогут определять, на законных ли основаниях продаются те или иные препараты.

При этом повышение цен в аптеках не прогнозируют, так как сканеры для считывания этих особых меток стоят недорого. Однако закупочные цены изменятся. Это связано с повышением себестоимости препарата, но производителям запретили повышать цены на лекарства из списка жизненно важных и необходимых (ЖНВЛС). Есть два варианта: повысить цены на ассортимент, не входящий в ЖНВЛС или снять некоторые препараты с производства. Федеральная налоговая служба выпустила приложение для мобильных, с помощью которого можно проверить легальность медикаментов.

«Проверка маркировки товаров» - бесплатное приложение, считывающее QR-код и сообщающее о подлинности или подделке лекарства. При обнаружении подделки можно сообщить от Росздравнадзора до прокуратуры.