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19:13   29 Декабря 2017
Весь мир
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Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 29 декабря

Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 29 декабря

ИА «Политика сегодня» публикует самые интересные посты в социальных сетях российских политиков и чиновников, опубликованные в пятницу, 29 декабря.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский делится фотографиями из ЦИК  — он стал первым кандидатом в президенты, которого зарегистрировали. Он также опубликовал у себя «ВКонтакте» видеозапись интервью для радиостанции «Эхо Москвы».

 

 

Детский омбудсмен Анна Кузнецова поздравила с наступающими новогодними праздниками главу старейшего благотворительного фонда Альберта Анатольевича Лиханова. Фотографии со встречи она выложила на своей странице. Она также поделилась видеозаписью с мероприятия в Кремлевском дворце — детский хор трогательно поет о Родине.

 

 

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая опубликовала запись выступления президента Владимира Путина на церемонии награждения участников антитеррористической операции в Сирии. От себя она выразила особую благодарность и низкий поклон российским солдатам.

 

 

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поздравил в костюме Деда Мороза детей Донбасса с наступающими Новым годом и Рождеством. Ребята находятся практически на передовой — их поселок обстреливают каждый день.

 

 

Мэр Москвы Сергей Собянин держит в курсе ситуации в столице после страшного ДТП около станции метро «Сходненская». Он уверил, что горожанам не о чем переживать и ситуация под контролем. Всем троим пострадавшим оказана необходимая помощь.

 

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал о досрочном завершении работ на одном из железнодорожных участков в районе Поклонной горы в Выборгском районе.

 

 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова завершила «последнюю физру» уходящего года своим селфи в спортивном зале.

Она также опубликовала ссылку на большое интервью с ней, отметив, что было много споров, но стороны договорились продолжить дискуссии в наступающем году.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин подвел итоги деятельности оборонно-промышленного комплекса. По ссылке он дает подробную информацию.

 

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила россиян с наступающим 2018 годом — она записала видеопоздравление. Политик решила не откладывать добрые пожелания до 31 числа, а поделиться ими в конце рабочей недели.

 

Автор: Александра Гегельская
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