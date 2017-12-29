Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 29 декабря

ИА «Политика сегодня» публикует самые интересные посты в социальных сетях российских политиков и чиновников, опубликованные в пятницу, 29 декабря.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский делится фотографиями из ЦИК — он стал первым кандидатом в президенты, которого зарегистрировали. Он также опубликовал у себя «ВКонтакте» видеозапись интервью для радиостанции «Эхо Москвы».

Детский омбудсмен Анна Кузнецова поздравила с наступающими новогодними праздниками главу старейшего благотворительного фонда Альберта Анатольевича Лиханова. Фотографии со встречи она выложила на своей странице. Она также поделилась видеозаписью с мероприятия в Кремлевском дворце — детский хор трогательно поет о Родине.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая опубликовала запись выступления президента Владимира Путина на церемонии награждения участников антитеррористической операции в Сирии. От себя она выразила особую благодарность и низкий поклон российским солдатам.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поздравил в костюме Деда Мороза детей Донбасса с наступающими Новым годом и Рождеством. Ребята находятся практически на передовой — их поселок обстреливают каждый день.

Мэр Москвы Сергей Собянин держит в курсе ситуации в столице после страшного ДТП около станции метро «Сходненская». Он уверил, что горожанам не о чем переживать и ситуация под контролем. Всем троим пострадавшим оказана необходимая помощь.

Троим пострадавшим на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 29, 2017

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал о досрочном завершении работ на одном из железнодорожных участков в районе Поклонной горы в Выборгском районе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова завершила «последнюю физру» уходящего года своим селфи в спортивном зале.

Она также опубликовала ссылку на большое интервью с ней, отметив, что было много споров, но стороны договорились продолжить дискуссии в наступающем году.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин подвел итоги деятельности оборонно-промышленного комплекса. По ссылке он дает подробную информацию.

Уважаемые друзья! Коллегия #ВПК подводит итоги работы оборонно-промышленного комплекса России за 2017 год. Здесь публикую справочную информацию https://t.co/eXeiSZPxSR — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) December 28, 2017

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила россиян с наступающим 2018 годом — она записала видеопоздравление. Политик решила не откладывать добрые пожелания до 31 числа, а поделиться ими в конце рабочей недели.