Очевидец ДТП с протаранившим остановку автобусом в Москве рассказал подробности

После того как автобус протаранил остановку у станции метро «Сходненская» началась паника. Люди испытали шок, многие бежали оттуда.

По словам очевидца инцидента, рассказавшему RT подробности, сначала он услышал гром. Люди начали собираться у места происшествия, но многие, шокированные увиденным, бежали прочь.

Свидетель ДТП рассказал, что, медики прибыли на место происшествия своевременно. Нескольких людей увезли, но очевидцу о степени тяжести полученных ими травм ничего не знает.

Сегодня утром вблизи станции метро «Сходненская» водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения с другим транспортным средством, не справился с управлением и протаранил остановку. Одна женщина и двое мужчин травмы.