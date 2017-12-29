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17:20   29 Декабря 2017
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Очевидец ДТП с протаранившим остановку автобусом в Москве рассказал подробности

Очевидец ДТП с протаранившим остановку автобусом в Москве рассказал подробности

После того как автобус протаранил остановку у станции метро «Сходненская» началась паника. Люди испытали шок, многие бежали оттуда.

По словам очевидца инцидента, рассказавшему RT подробности, сначала он услышал гром. Люди начали собираться у места происшествия, но многие, шокированные увиденным, бежали прочь.

Свидетель ДТП рассказал, что, медики прибыли на место происшествия своевременно.  Нескольких людей увезли, но очевидцу о степени тяжести полученных ими травм ничего не знает.

Сегодня утром вблизи станции метро «Сходненская» водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения с другим транспортным средством, не справился с управлением и протаранил остановку. Одна женщина и двое мужчин  травмы.

Автор: Вячеслав Каширин
#москва #россия #дтп #автобус #чп
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