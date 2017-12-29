Минфин отказал в приеме зависших заявлений о переводе пенсий в пенсионные фонды

Минфин РФ отказал о переводе до 2017 конца года в Пенсионный фонд России (ПФРФ) зависших заявлений на перевод пенсионных накоплений , которые собирали негосударственные пенсионные фонды через удостоверяющие центры (УЦ).

Такое решение было принято на сегодняшнем совещании в министерстве, сообщает «Коммерсантъ». Всего таких заявлений насчитывается более трех миллионов.

Как отмечает издание, клиенты пенсионных фондов смогут получить выгоду от этого, так как у них сохранится до трети накоплений,а в 2018 году они смогут подать новое заявление уже по измененным правилам. Больше всего от этого решения пострадает НПФ Сбербанка, который массово привлекал новых клиентов через УЦ даже после вынесенного решения о приостановке подачи заявлений таким образом.

Один из представителей негосударственного пенсионного фонда подчеркнул, что прием заявлений через УЦ был приостановлен, так как были выявлены массовые нарушения при подаче заявлений с помощью этого канала.