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17:17   29 Декабря 2017
Россия
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Минфин отказал в приеме зависших заявлений о переводе пенсий в пенсионные фонды

Минфин отказал в приеме зависших заявлений о переводе пенсий в пенсионные фонды

Минфин РФ отказал о переводе до 2017 конца года в Пенсионный фонд России (ПФРФ) зависших заявлений на перевод пенсионных накоплений , которые собирали негосударственные пенсионные фонды через удостоверяющие центры (УЦ).

Такое решение было принято на сегодняшнем совещании в министерстве, сообщает «Коммерсантъ». Всего таких заявлений насчитывается более трех миллионов.

Как отмечает издание, клиенты пенсионных фондов смогут получить выгоду от этого, так как у них сохранится до трети накоплений,а в 2018 году они смогут подать новое заявление уже по измененным правилам. Больше всего от этого решения пострадает НПФ Сбербанка, который массово привлекал новых клиентов через УЦ даже после вынесенного решения о приостановке подачи заявлений таким образом.

Один из представителей негосударственного пенсионного фонда подчеркнул, что прием заявлений через УЦ был приостановлен, так как были выявлены массовые нарушения при подаче заявлений с помощью этого канала.

Автор: Мария Владимирова
#россия #экономика #пенсия #минфин #сбербанк #пенсионный фонд рф
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