США наладят поставки ракет двум странам-соседям России

Поставки начнутся до 2020 года. Соответствующие соглашения уже подписаны.

ВВС США заключили контракт с компанией Raytheon Missile Co., по которому обязуются произвести ракеты AMRAAM. Вооружение отправят в десять стран мира, в том числе Польшу и Японию. Об этом говорится на официальном сайте Пентагона.

Выпуск модернизированных ракет средней дальности класса «воздух-воздух» будет производиться в Аризоне. Отмечается, что Raytheon Missile Co. будет также изготавливать запасные детали и телеметрическое оборудование.

Сделка на общую сумму в 634,2 миллиона долларов будет реализована до 31 января 2020 года. По данным Минобороны Соединенных штатов, AMRAAM поставят в ряд стран, в том числе в Польшу и Японию, граничащие с Россией.