МИД РФ назвал деятельность политика «грязными играми». В ведомстве считают, что он все разрушает.

Сложившая ситуация вокруг экс-главы Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакавили — это позор для Украины. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью «Комсомольской правде».

По ее словам, пришлый человек добрался до власти и дестабилизирует обстановку в стране. Кроме того, она считает Саакашвили проблемой и для грузинского народа, поскольку по его неадекватному поведению судят о всей нации.

Напомним, что 5 декабря в Киеве силовики схватили политика в рамках уголовного дела о содействии представителям преступных групп и сокрытии их деятельности. Сторонники бывшего губернатора заблокировали проезд и отбили его у силовиков, а затем отправились на митинг на центральной площади. На следующий день его единомышленники вновь отбили политика у правоохранителей. Арестовать Саакашвили удалось 8 декабря, после чего его доставили в изолятор СБУ.