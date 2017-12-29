Мы в соц.сетях:
В январе в аптеках России вырастут цены

В январе в аптеках России вырастут цены

 Очевидец ДТП с протаранившим остановку автобусом в Москве рассказал подробности

Очевидец ДТП с протаранившим остановку автобусом в Москве рассказал подробности
Число погибших из-за боевых действий за год назвали в ДНР

Число погибших из-за боевых действий за год назвали в ДНР

 Саакашвили: При Порошенко мне не видать украинского гражданства

Саакашвили: При Порошенко мне не видать украинского гражданства
В соцсетях сегодня: автобус снес остановку в Москве, Путин в «Черном зеркале» и кот в аэропорту «Киев»

В соцсетях сегодня: автобус снес остановку в Москве, Путин в «Черном зеркале» и кот в аэропорту «Киев»

 США наладят поставки ракет двум странам-соседям России

США наладят поставки ракет двум странам-соседям России
В январе в аптеках России вырастут цены

В январе в аптеках России вырастут цены

 Очевидец ДТП с протаранившим остановку автобусом в Москве рассказал подробности

Очевидец ДТП с протаранившим остановку автобусом в Москве рассказал подробности
Число погибших из-за боевых действий за год назвали в ДНР

Число погибших из-за боевых действий за год назвали в ДНР

 Саакашвили: При Порошенко мне не видать украинского гражданства

Саакашвили: При Порошенко мне не видать украинского гражданства
В соцсетях сегодня: автобус снес остановку в Москве, Путин в «Черном зеркале» и кот в аэропорту «Киев»

В соцсетях сегодня: автобус снес остановку в Москве, Путин в «Черном зеркале» и кот в аэропорту «Киев»

 США наладят поставки ракет двум странам-соседям России

США наладят поставки ракет двум странам-соседям России
17:01   29 Декабря 2017
Весь мир
72

Захарова назвала ситуацию вокруг Саакашвили «позором» для Украины

Захарова назвала ситуацию вокруг Саакашвили «позором» для Украины

МИД РФ назвал деятельность политика «грязными играми». В ведомстве считают, что он все разрушает.

Сложившая ситуация вокруг экс-главы Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакавили — это позор для Украины. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью «Комсомольской правде». 

По ее словам, пришлый человек добрался до власти и дестабилизирует обстановку в стране. Кроме того, она считает Саакашвили проблемой и для грузинского народа, поскольку по его неадекватному поведению судят о всей нации.

Напомним, что 5 декабря в Киеве силовики схватили политика в рамках уголовного дела о содействии представителям преступных групп и сокрытии их деятельности. Сторонники бывшего губернатора заблокировали проезд и отбили его у силовиков, а затем отправились на митинг на центральной площади. На следующий день его единомышленники вновь отбили политика у правоохранителей. Арестовать Саакашвили удалось 8 декабря, после чего его доставили в изолятор СБУ.

Автор: Александра Гегельская
#захарова #мид #саакашвили
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей
Студенты выяснили, сколько нужно времени, чтобы найти в сети адрес, номер телефона и даже имена родственников человека по одной фотографии . Роскомнадзор призвал россиян внимательнее относиться к персональным данным.
13:00   29 Декабря 2017
1658
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
230
В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки Россия

В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки

20:47   28 Декабря 2017
5958
Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса Политика

Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса

19:12   28 Декабря 2017
253
Новости smi2.ru
В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки

В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки

 Подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко подтвердили специалисты

Подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко подтвердили специалисты

 Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

 Заявление Порошенко о закупках российского газа прокомментировали в Госдуме

Заявление Порошенко о закупках российского газа прокомментировали в Госдуме