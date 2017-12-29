ЦИК зарегистрировал Жириновского кандидатом в президенты РФ

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом на пост президенты России. Сегодня ЦИК постановил зарегистрировать его.

В постановлении Центризбиркома говорится, что Владимира Вольфовича Жириновского 1946 года рождения, выдвинутого от ЛДПР решено зарегистрировать в качестве кандидата на должность президента.

Политик был выдвинут в кандидаты на съезде ЛДПР 22 декабря. ЦИК уже разрешил ему открыть специальный избирательный счет.

Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года.