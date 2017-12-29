Минобороны РФ : Расходы на оснащение армии превышают расходы на ее содержание

На содержание Вооруженных сил РФ приходится 40% бюджета Минобороны РФ, на оснащение армии - 60%.

Об этом сообщила журналистам заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова. Она подчеркнула, что в прошлом году было аналогичное соотношение. Эта тенденция сохранится и в бюджете ведомства на 2018 год. Предусмотрено на переоснащение армии 1,5 триллиона рублей, на содержание - 1,3 триллиона.

Шевцова подчеркнула, что расходы на оснащение - это инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, которые «имеют мультипликативный эффект». Она привела пример: с 2015 года предприятия ОПК перечислили в местные и региональные бюджеты 481 миллиард рублей налогов, общая сумма зарплаты превысила 400 миллиардов рублей. Это все относится к статье «расходы на оснащение ВС».