Третий пуск с космодрома Восточный будет произведен 1 февраля

Дата была перенесена после второго неудачного пуска. Предыдущий старт прошел 28 ноября.

Ракету-носитель «Союз 2.1а» с космическими спутниками «Канопус-В» №3 и №4 запустят с космодрома Восточный уже в будущем году — 1 февраля. Об этом подтвердили в «Роскосмосе» в пятницу.

Планировалось, что два «Канопуса» будут запущены 22 декабря этого года. Но после неудачного второго пуска ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» был потерян российский метеоспутник «Метеор-М» и 18 малых космических аппаратов.

Напомним, что в ноябре возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока. Предположительно, проблемы возникли на этапе выдачи одного из двух импульсов маршевой двигательной установкой.