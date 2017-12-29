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16:25   29 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Саакашвили: При Порошенко мне не видать украинского гражданства

Саакашвили: При Порошенко мне не видать украинского гражданства

Бывший одесский губернатор, лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили Саакашвили оценил возможность возвращения ему украинского гражданства, заявив, что во время президентства Петра Порошенко это невозможно.

В эфире телеканала News One политик также выразил уверенность, что как только будет сменена власть на Украине, он сможет вернуть себе гражданство через суд, так Порошенко лишил его гражданства «совершенно незаконно».

Также Саакашвили отметил, что, согласно результатам опросов, большинство жителей Украины не поддерживают лишение его гражданства.

Саакашвили был лишен гражданства Украины в июле этого года, когда находился за рубежом. Всего же с начала текущего года Порошенко лишил гражданства 28 человек

 

Автор: Вячеслав Каширин
#украина #саакашвили #политика #ближнее зарубежье
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