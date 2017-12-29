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16:07   29 Декабря 2017
Россия
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Россияне признали человеком года в культуре Хворостовского — результаты опроса

Россияне признали человеком года в культуре Хворостовского — результаты опроса

Фонд «Общественное мнение» провел опрос, где респондентам предлагалось назвать человека года среди российских деятелей науки, культуры и искусства.

Как сообщает «Газета.RU», первое место опрошенные отдали оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. Вторым назван режиссер Никита Михалков. Затем идут писатель-сатирик Михаил Задорнов, актер театра и кино Константин Хабенский, дирижер оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев, режиссер Карен Шахназаров.

Ранее похожий опрос проводил ВЦИОМ. По его версии артистами года были названы актер Константина Хабенский и певец Филипп Киркоров.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #культура #вциом #общество #хворостовский
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