Росприроднадзор озвучил, из-за чего мог появиться синий снег в Петербурге

Посинение снега на Аптекарском проспекте в Петербурге могло вызвать вещество, близкое по составу к ультрамариновому пигменту, который используют при изготовлении красок.

Таковы выводы специалистов Росприроднадзора по СЗФО, сообщается на официальном сайте ведомства. Там пояснили, что вещество могло попасть в окружающую среду при демонтаже здания. Около него и был замечен синий снег. А на стенах сносимого объекта остались следы синей краски.

Специалисты исследовали пробы синего снега на токсины. Результаты анализов оказались отрицательными.

Снег необычного оттенка был замечен в Петроградском районе 26 декабря. Местные жители отмечают, что толщина цветного покрова составляла примерно один сантиметр.