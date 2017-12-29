В соцсетях сегодня: автобус снес остановку в Москве, Путин в «Черном зеркале» и кот в аэропорту «Киев»

Информационное агентство «Политика сегодня» представляет подборку тем, которые активно обсуждаются в сети в пятницу, 29 декабря.

Столичный «крышеснос»

Автобус «Мосгортранса» №267 врезался в остановку на Сходненской улице в Москве. Медики госпитализировали троих пострадавших. Врачи сообщили, что в больницу привезли двух мужчин и женщину. Угрозы их жизни нет. По информации МВД, водитель автобуса въехал в остановку, пытаясь не врезаться в другую машину. Департамент транспорта столицы отметил, что ДТП случилось из-за такси, припаркованного у автобусной остановки. Однако водитель заявил, что у автобуса перестали работать тормоза и он «внезапно начал самостоятельное движение». Возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Блин, в Москве опять ДТП - теперь уже на нашей остановке у м.Сходненская. Автобус въехал в остановку и снес ее. И защитные столбики не помогли. Слава богу никто не погиб - остановка очень оживленная - 7-8 маршрутов. Она как узловая станция. а проезжая часть очень узкая. pic.twitter.com/VlrIUufjux — Злая Алка (@ZlayAlka) December 29, 2017

Сегодня ещё один автобус сошёл с ума #тайныйзаговор pic.twitter.com/hZxKRpu4Pc — MISHA (@nevskiikill) December 29, 2017

Троим пострадавшим на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 29, 2017

@jc_ru только что вышел из метро Сходненская, все следы аварии уже убрали, новую остановку поставили, разве что плитку не положили, оперативно ребята работают — Иван Толстых (@ivantolstykh) December 29, 2017

«Семь котиков»

В украинском аэропорту «Киев» задержали самолет до Анкары из-за пассажира с котом. По правилам авиакомпании, человек вправе перевозить не более шести животных, но у одного пассажира в багаже оказались семь котов. Мужчина два часа выяснял отношения с представителями авиакомпании и сотрудниками правоохранительных органов. В результате авиакомпания отступила от правил и приняла на борт «лишнего» кота.

Даже котэ валят из"прекрасной,независимой,чудо-страны"! — Алексей Рябуха (@McLelikEVP) 29 декабря 2017 г.

до сих пор , в себя прийти не могу , ужас ... pic.twitter.com/Gxr8PQIkcw — Вера Измайлова (@veraizmaylova41) 29 декабря 2017 г.

«Уважаемые граждане Америки! Дорогие друзья!»

Британский телесериал-антология «Черное зеркало», созданный по сценарию Чарли Брукера, открыл четвертый сезон и обнародовал новое видео, где российский лидер Владимир Путин поздравляет с Новым годом американцев. Четвертый сезон сериала «Черное зеркало» состоит из шести серий: «USSКаллистер», «АрхАнгел», «Крокодил», «Повесь диджея», «Металлист» и «Черный музей». Дата премьеры пятница, 29 декабря.

Чёрное зеркало новый сезон пошёл! Давайте перевод! — Константин Дип (@deeeeep_z) December 29, 2017