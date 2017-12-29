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В соцсетях сегодня: автобус снес остановку в Москве, Путин в «Черном зеркале» и кот в аэропорту «Киев»

В соцсетях сегодня: автобус снес остановку в Москве, Путин в «Черном зеркале» и кот в аэропорту «Киев»

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17:14   29 Декабря 2017
Весь мир
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В соцсетях сегодня: автобус снес остановку в Москве, Путин в «Черном зеркале» и кот в аэропорту «Киев»

В соцсетях сегодня: автобус снес остановку в Москве, Путин в «Черном зеркале» и кот в аэропорту «Киев»

Информационное агентство «Политика сегодня» представляет подборку тем, которые активно обсуждаются в сети в пятницу, 29 декабря.

Столичный «крышеснос»

В соцсетях сегодня: автобус снес остановку в Москве, Путин в «Черном зеркале» и кот в аэропорту «Киев»

Автобус «Мосгортранса» №267 врезался в остановку на Сходненской улице в Москве. Медики госпитализировали троих пострадавших. Врачи сообщили, что в больницу привезли двух мужчин и женщину. Угрозы их жизни нет. По информации МВД, водитель автобуса въехал в остановку, пытаясь не врезаться в другую машину. Департамент транспорта столицы отметил, что ДТП случилось из-за такси, припаркованного у автобусной остановки. Однако водитель заявил, что у автобуса перестали работать тормоза и он «внезапно начал самостоятельное движение». Возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

 

 

 

 

 

 

«Семь котиков»

В соцсетях сегодня: автобус снес остановку в Москве, Путин в «Черном зеркале» и кот в аэропорту «Киев»

В украинском аэропорту «Киев» задержали самолет до Анкары из-за пассажира с котом. По правилам авиакомпании, человек вправе перевозить не более шести животных, но у одного пассажира в багаже оказались семь котов. Мужчина два часа выяснял отношения с представителями авиакомпании и сотрудниками правоохранительных органов. В результате авиакомпания отступила от правил и приняла на борт «лишнего» кота.

 

 

 

«Уважаемые граждане Америки! Дорогие друзья!»

В соцсетях сегодня: автобус снес остановку в Москве, Путин в «Черном зеркале» и кот в аэропорту «Киев»

Британский телесериал-антология  «Черное зеркало», созданный по сценарию Чарли Брукера, открыл четвертый сезон и обнародовал новое видео, где российский лидер Владимир Путин поздравляет с Новым годом американцев. Четвертый сезон сериала «Черное зеркало» состоит из шести серий: «USSКаллистер», «АрхАнгел», «Крокодил», «Повесь диджея», «Металлист» и «Черный музей». Дата премьеры пятница, 29 декабря. 

 

 

 

Автор: Олег Королев
#москва #россия #путин #украина #видео #весь мир
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