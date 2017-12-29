В Петербург из Шри-Ланки прилетели четыре ската

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге специалисты территориального управления Россельхознадзора осмотрели четырех, прибывших из Шри-Ланки, скатов.

Об этом сообщает «Интересант».

Осмотр рыб состоялся в пограничном ветеринарном контрольном пункте пропуска грузового терминала «Пулково». Осмотром занимались специалисты управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пресс-служба ведомства сообщила, что рыб из Шри-Ланки, разместят в Петербургском океанариуме. В ходе проверок специалисты не нашли нарушений законодательства, так как все сопроводительные документы в порядке и подтвердили, что здоровье скатов тоже в полном порядке. Животных выпустили из карантина и в ближайшее время доставят в океанариум.