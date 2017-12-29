Ученые открыли «внутренние весы» в мозге человека

Эксперты из Гётеборгского университета в Швеции нашли неизвестный ранее механизм регулирования жировой массы в человеческом организме.

Ученые считают, что этот механизм регистрирует избыток веса, определяет долю жира в организме, после чего подает определенные сигналы в мозг. Ведущий автор исследования Джон-Олаф Янсон заявил, что они нашли подтверждение наличия внутренних «напольных весов». Способ фиксирования веса обнаружили после внедрения в качестве имплантов тяжелых капсул в животных, страдающих от ожирения.

Количество пищи, которое они употребляли раньше, значительно больше того, что стало спустя через две недели. Согласно статье, опубликованной на сайте шведского вуза, в результате эксперимента животные потеряли вес, равный весу искусственной нагрузки. Специалисты думают, что «внутренними весами» руководят остеоциты — клетки, находящиеся в костной ткани человека и позвоночных животных.