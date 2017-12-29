МОК одобрил олимпийскую форму российских спортсменов на Игры—2018

Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрел дизайн парадной формы для российских спортсменов и нашел его допустимым. Об этом сообщили в компании-экипировщике ZASPORT.

Глава компании Анастасия Задорина рассказала ТАСС, что после того, как исполком МОК запретил российским олимпийцам выступать под флагом страны, дизайнерам пришлось убрать с формы триколлор, герб, поставить знак OAR (Olympic Athlete from Russia, «Олимпийский Атлет из России»). При этом часть формы оказалось достаточно переделать, а часть пришлось пошить заново.

5 декабря МОК запретил россиянам выступать на Олимпиаде 2018 года под флагом страны, но предоставил «чистым спортсменам» возможность выступить на Играх под олимпийским флагом. Причиной было названо так и не доказанное утверждение, что в России якобы действовала государственная допинг-программа.

Форма россиян была отправлена в МОК 21 декабря.