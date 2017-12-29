База РФ в Тартусе будет расширена: Путин подписал закон о ратификации соглашения

Территория базы ВМФ РФ в сирийском Тартусе будет расширена: закон о ратификации соответствующего соглашения между Россией и Сирией подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Само соглашение по базе в Тартусе Москва и Дамаск подписали 18 января 2017 года. Подчеркивается, что оно носит оборонительный характер и не направлено против других стран. Согласно документу, в сирийском порту могут находиться 11 российских военных кораблей, в том числе атомные. Соглашение рассчитано на 49 лет, возможно его автоматическое продление на 25 лет.

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, база в Тартусе позволит России укрепить свои позиции в Средиземном регионе, а также сможет обеспечить безопасность и стратегическое сдерживание, что в интересах как Сирии, так и других стран Ближнего Востока. Напомним, что в Сирии действуют две российские базы - на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус.