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15:41   29 Декабря 2017
Россия
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Лавров не назвал главного «дебила» мировой политики

Лавров не назвал главного «дебила» мировой политики

Министр иностранных дел Сергей Лавров отказался ответить на вопрос ведущего юмористической программы «Международная пилорама» на телеканале НТВ Тиграна Кеосояна.

Ведущий попросил главу МИД РФ назвать главного «дебила» мировой политики. Лавров ответил, что не хочет кого-то обидеть и отказался называть имена.

«Оставлю без внимания этот вопрос»,  — добавил Сергей Викторович.

В 2015 году Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, как показалось многим, сказал «дебилы». Министр иностранных дел России объяснил, что не злился в тот момент и не знал, что микрофон не отключили.

Автор: Олег Королев
#россия #лавров #мид рф #общество
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