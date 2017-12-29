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15:57   29 Декабря 2017
Россия
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Остановку у метро «Сходненская» восстановят в ближайшие часы

Остановку у метро «Сходненская» восстановят в ближайшие часы

Ремонтные работы уже ведутся. Остановка утром была частично разрушена после ДТП с автобусом.

Департамент московского транспорта сообщил о проведении восстановительных работ на Сходненской улице. Новый павильон обещают установить в ближайшие часы. Соответствующее сообщение появилось в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Напомним, что сегодня утром автобус влетел в остановку около станции московского метро «Сходненская». Пострадали три человека, им была оказана квалифицированная помощь.

СКР возбудил уголовное дело в связи с аварией. По предварительным данным, водитель транспортного средства пытался избежать столкновения с другим автомобилем и, не справившись с управлением, влетел в остановку. 

Автор: Александра Гегельская
#москва #дтп #сходненская #восстновительные работы
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