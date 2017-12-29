Остановку у метро «Сходненская» восстановят в ближайшие часы

Ремонтные работы уже ведутся. Остановка утром была частично разрушена после ДТП с автобусом.

Департамент московского транспорта сообщил о проведении восстановительных работ на Сходненской улице. Новый павильон обещают установить в ближайшие часы. Соответствующее сообщение появилось в официальном Twitter-аккаунте ведомства.

Начались работы по восстановлению остановки на Сходненской ул. Новый павильон будет установлен в течение ближайших часов pic.twitter.com/xIAZffC99Q — Московский транспорт (@DtRoad) December 29, 2017

Напомним, что сегодня утром автобус влетел в остановку около станции московского метро «Сходненская». Пострадали три человека, им была оказана квалифицированная помощь.

СКР возбудил уголовное дело в связи с аварией. По предварительным данным, водитель транспортного средства пытался избежать столкновения с другим автомобилем и, не справившись с управлением, влетел в остановку.