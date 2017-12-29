Десять человек погибли при стрельбе в церкви Каира
Сотрудники правоохранительных органов Египта ликвидировали мужчину, расстрелявшего церковь в пригороде Каира, и разыскивают второго нападавшего, успевшего убежать.
Five dead in church attack near #Cairo, attacker killed https://t.co/sFO0gSbbMz pic.twitter.com/xnOY1Emi7s— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 29, 2017
Представитель министерства здравоохранения Египта сообщил, что погибли десять человек. Среди жертв есть полицейский.
BREAKING: Egypt's Health Ministry spokesman says 10 people killed including a gunman in attack outside Cairo church.— The Associated Press (@AP) December 29, 2017