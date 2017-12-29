Десять человек погибли при стрельбе в церкви Каира

Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей

Студенты выяснили, сколько нужно времени, чтобы найти в сети адрес, номер телефона и даже имена родственников человека по одной фотографии . Роскомнадзор призвал россиян внимательнее относиться к персональным данным.