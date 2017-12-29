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15:27   29 Декабря 2017
Весь мир
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Путин обратился к американцам в трейлере сериала «Черное зеркало»

Путин обратился к американцам в трейлере сериала «Черное зеркало»

Стриминговый канал Netflix выпустил видеоролик, приуроченный к старту четвертого сезона сериала «Черное зеркало», где фигурирует президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает RT.

В двухминутном видео под песню Happy New Year в исполнении группы Abba чередуются кадры из сериала и реальные события 2017 года. В том числе в память о «российском вмешательстве» Путин обращается к американцам со словами «будущее ярче, чем когда—либо».

Также в ролике упоминаются марши в Шарлотсвиле, «фейковые новости» и прочие события, которыми запомнился уходящий год.

Очередной сезон сериала «Черное зеркало» на Netflix выходит с сегодняшнего дня.

 

 

Автор: Вячеслав Каширин
#сша #путин #общество #весь мир #черное зеркало
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