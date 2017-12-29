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15:07   29 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко подтвердили специалисты

Подлинность записей разговоров Саакашвили и Курченко подтвердили специалисты

Фоноскопическая экспертиза подтвердила подлинность голосов на записях телефонных разговоров между экс—губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили и предпринимателем Сергеем Курченко. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что организованные Саакашвили акции в центре Киева финансировались окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича. В частности, он называл бизнесмена Курченко. По словам Луценко, акции были направлены на свержение государственной власти в стране.

Затем на пресс-конференции и в Верховной раде генпрокурор предъявил записи якобы телефонных разговоров между Курченко и Саакашвили. При этом последний назвал обвинения Луценко ложными.

Сараган написала, что специалисты Украинского научно-исследовательского института спецтехники и судебных экспертиз СБУ провели фоноскопическую экспертизу записей, благодаря чему удалось подтвердить подлинность голосов Курченко и Саакашвили. В том же сообщении она добавила, что на текущий момент правоохранители взяли под государственную охрану 15 свидетелей, проходящих по делу Саакашвили.

27 декабря Луценко заявил, что оснований для ареста опального политика более чем достаточно.

Автор: Вячеслав Каширин
#саакашвили #политика #ближнее зарубежье #луценко
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