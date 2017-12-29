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 Польские общественники отремонтируют советское кладбище под Краковом

Польские общественники отремонтируют советское кладбище под Краковом
15:28   29 Декабря 2017
Весь мир
52

Польские общественники отремонтируют советское кладбище под Краковом

Польские общественники отремонтируют советское кладбище под Краковом

Польские общественники отремонтируют советское кладбище под Краковом. Захоронение находится в населенном пункте Прошовицы.

Работы начались по плану — 28 декабря. Об этом сообщил глава польской общественной организации «Курск» Ежи Тыц. Уже весной, 14 апреля, запланировано открытие кладбища после ремонта, — написал он на своей странице на Facebook.

Свое участие в мероприятии уже подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова, также на торжественной церемонии будут присутствовать семьи похороненных там военнослужащих, общественные организации и многие другие неравнодушные.

Господин Тыц уточнил, что одновременно с ремонтными работами будет проводиться экспертиза по установлению личностей похороненных на кладбище солдат. На кладбище в Прошовицах похоронены свыше 500 советских военных, погибших в 1945 году.

Автор: Александра Гегельская
#россия #польша #ремонт #советское кладбище
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