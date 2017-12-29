На станции «Горьковская» петербургского метро из вентшахты повалил дым

Очевидцы сообщили о задымлении на станции петербургского метрополитена «Горьковская», расположенной на Московско-Петроградской линии между станциями «Невский проспект» и «Петроградская».

ст. Горьковская и Невский проспект закрыта из-за внешнего задымления. Включена дополнительная вентиляция Поезда проследует станции на проход, опасности для пассажиров нет — Маша Лурье (@LurieMariya) December 29, 2017

Источник ИА «Политика сегодня» уточнил, что на перегоне между станциями «Невский проспект» и «Горьковская» повалил дым из вентиляционной шахты. Сейчас ее ремонтируют. Сотрудники метрополитена уточнили, что горения нет.