Лукашенко рассказал, что думает про жителей западной Украины

Трудолюбивыми, порядочными людьми назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко жителей западной части Украины.

Слова белорусского лидера приводит УНИАН. Лукашенко рассказал, что служил в Западном пограничном округе, именно с тех пор он хорошо узнал так называемых украинских западенцев.

«Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», - цитирует белорусского президента агентство.

Также он заявил, что очень хочет, чтобы в "братской Украине" закончилась война. Лукашенко признался, что для его это самая важная проблема.

В октябре 2017 года КГБ Белоруссии задержал украинского журналиста Павла Шаройко. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Позднее Лукашенко рассказал, что у него была договоренность с президентом Украины Петром Порошенко о том, чтобы не предавать огласке дело Шаройко, но в Киеве раздули скандал.