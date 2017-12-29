Девять пострадавших при взрыве в Петербурге остаются в больницах

Девять пострадавших, госпитализированных после взрыва в петербургском супермаркете, все еще находятся в больницах, рассказала вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

По информации на 29 декабря, количество пострадавших от взрывного устройства, сдетонировавшего в камере хранения в супермаркете, составляет 18 человек.

Девять человек все еще остаются в больницах. Информацию опубликовала в аккаунте в Twitter Митянина.

Ранее 28 декабря сообщалось о том, что двое из числа пострадавших были выписаны из больниц. Вице-губернатор заявила, что в ночь с 28 на 29 декабря за медицинской помощью обратились еще четверо пострадавших от взрыва. Троих человек оставили в ЛОР-отделении стационара Мариинской больницы после осмотров.

Напомним, 27 декабря в Петербурге взорвалось самодельное взрывное устройство. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.