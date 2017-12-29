Лавров пришел на передачу «Международная пилорама» и раскрыл секрет своего загара

Российский министр признался, что постоянно поддерживает загар. Если выдается свободная минутка в поездках — он идет загорать.

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о том, что регулярно обновляет свой загар. Об этом его спросили в эфире телепрограммы «Международная пилорама» на НТВ.

Ведущий передачи Тигран Кеосаян поинтересовался, не сохранился загар с семидесятых годов, когда Лавров работал на Шри-Ланке — почти четыре года. Глава внешнеполитического ведомства ответил, что по работе он бывает во многих странах. Так, например, он загорал даже зимой, когда катался в Австрии на лыжах.

При этом Лавров отметил, что последнее время на это остается все меньше и меньше времени. Однако в ближайшую поездку в Сочи он планирует покататься вновь.