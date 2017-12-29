Авиарейс из Киева в Анкару задержали из-за пассажира с семью котами

Вылет самолета из Киева в Анкару задержали на два часа из-за пассажира, который пытался провезти семь котов.

Как сообщает украинское издание «Вести», по правилам авиакомпании пассажир имеет право по одному билету провезти не более шести животных. Мужчина - иностранный гражданин - пытался сдать в багажное отделение переноски с семью котами. Отмечается, что инцидент разделил пассажиров: одни горячо поддерживали владельца животных, требуя пропустить одного кота, другие возмущались задержкой рейса.

После двух часов споров авиаперевозчик пошел на уступки и согласился принять на борт «лишнего» кота.