Киев ввел антидемпинговые пошлины на импорт российской катанки и арматуры

Украинская Межведомственная комиссия по международной торговле рассмотрела представленные Министерством экономического развития и торговли материалы о результатах антидемпингового расследования относительно импорта российской арматуры и катанки.

Комиссия зафиксировала демпинговый импорт арматуры и катанки из России, что существенно навредило украинскому товаропроизводителю. Ухудшение социально-экономических показателей товаропроизводителей Украины с 2014 по 2016 года подтверждает, что из-за демпингового импорта объемы производства сократились на 8,55%, а объемы продаж товара на внутреннем рынке страны уменьшились на 1,75%.

Комиссия установила, что демпинговый импорт российской арматуры и катанки значительно снизил цены на подобный товар на Украине, а в период расследования цены демпингового импорта были ниже цен аналогичного товара национального товаропроизводителя.

Комиссия постановила, что Киев применит окончательные антидемпинговые меры. Украина введет антидемпинговую пошлину, взимающуюся в процентах к таможенной стоимости товара, на российскую арматуру и катанку в размере 15,21% сроком на пять лет.