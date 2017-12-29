Мы в соц.сетях:
Девять пострадавших при взрыве в Петербурге остаются в больницах

Девять пострадавших при взрыве в Петербурге остаются в больницах

 Лавров пришел на передачу «Международная пилорама» и раскрыл секрет своего загара

Лавров пришел на передачу «Международная пилорама» и раскрыл секрет своего загара
Киев ввел антидемпинговые пошлины на импорт российской катанки и арматуры

Киев ввел антидемпинговые пошлины на импорт российской катанки и арматуры

 «Росатом» готов построить двухблочную АЭС для Узбекистана — глава корпорации

«Росатом» готов построить двухблочную АЭС для Узбекистана — глава корпорации
Авиарейс из Киева в Анкару задержали из-за пассажира с семью котами

Авиарейс из Киева в Анкару задержали из-за пассажира с семью котами

 Минобразования Украины ограничит доступ к российским доменам

Минобразования Украины ограничит доступ к российским доменам
Девять пострадавших при взрыве в Петербурге остаются в больницах

Девять пострадавших при взрыве в Петербурге остаются в больницах

 Лавров пришел на передачу «Международная пилорама» и раскрыл секрет своего загара

Лавров пришел на передачу «Международная пилорама» и раскрыл секрет своего загара
Киев ввел антидемпинговые пошлины на импорт российской катанки и арматуры

Киев ввел антидемпинговые пошлины на импорт российской катанки и арматуры

 «Росатом» готов построить двухблочную АЭС для Узбекистана — глава корпорации

«Росатом» готов построить двухблочную АЭС для Узбекистана — глава корпорации
Авиарейс из Киева в Анкару задержали из-за пассажира с семью котами

Авиарейс из Киева в Анкару задержали из-за пассажира с семью котами

 Минобразования Украины ограничит доступ к российским доменам

Минобразования Украины ограничит доступ к российским доменам
14:48   29 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
61

Киев ввел антидемпинговые пошлины на импорт российской катанки и арматуры

Киев ввел антидемпинговые пошлины на импорт российской катанки и арматуры

Украинская Межведомственная комиссия по международной торговле рассмотрела представленные Министерством экономического развития и торговли материалы о результатах антидемпингового расследования относительно импорта российской арматуры и катанки.

Комиссия зафиксировала демпинговый импорт арматуры и катанки из России, что существенно навредило украинскому товаропроизводителю. Ухудшение социально-экономических показателей товаропроизводителей Украины с 2014 по 2016 года подтверждает, что из-за демпингового импорта объемы производства сократились на 8,55%, а объемы продаж товара на внутреннем рынке страны уменьшились на 1,75%.

Комиссия установила, что демпинговый импорт российской арматуры и катанки значительно снизил цены на подобный товар на Украине, а в период расследования цены демпингового импорта были ниже цен аналогичного товара национального товаропроизводителя.

Комиссия постановила, что Киев применит окончательные антидемпинговые меры. Украина введет антидемпинговую пошлину, взимающуюся в процентах к таможенной стоимости товара, на российскую арматуру и катанку в размере 15,21% сроком на пять лет. 

Автор: Тоня Краснова
#россия #украина #импорт #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей
Студенты выяснили, сколько нужно времени, чтобы найти в сети адрес, номер телефона и даже имена родственников человека по одной фотографии . Роскомнадзор призвал россиян внимательнее относиться к персональным данным.
13:00   29 Декабря 2017
1021
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
170
В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки Россия

В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки

20:47   28 Декабря 2017
5637
Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса Политика

Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса

19:12   28 Декабря 2017
219
Новости smi2.ru
Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев

Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев

 «А пока будем покупать ваш газ у других стран»: людей насмешило заявление Порошенко о «коррумпированном» российском газе

«А пока будем покупать ваш газ у других стран»: людей насмешило заявление Порошенко о «коррумпированном» российском газе

 Захарова прокомментировала слова Эрдогана о том, что Асад является террористом

Захарова прокомментировала слова Эрдогана о том, что Асад является террористом

 В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки

В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки