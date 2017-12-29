Минобразования Украины ограничит доступ к российским доменам

Под запретом окажутся национальные российские домены .ru и .ру. Ограничения коснутся украинских вузов.

Министерство образования страны передало соответствующее поручение высшим учебным заведениям и другим ведомственным структурам. Полный текст документа приводит «Украинская правда».

Еще весной президент страны одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении и расширении списка российских физлиц и организаций, в отношении которых введены санкции. Так, запрет коснулся социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсов «Яндекса» и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.

МИД РФ уверен, что подобными мерами Киев пытается блокировать альтернативные источники информации. По данным издания, ограничение доступа к российским доменным зонам должно не допустить «ущерба интересам страны в информационной безопасности».