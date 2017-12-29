Мы в соц.сетях:
Девять пострадавших при взрыве в Петербурге остаются в больницах

Девять пострадавших при взрыве в Петербурге остаются в больницах

 Лавров пришел на передачу «Международная пилорама» и раскрыл секрет своего загара

Лавров пришел на передачу «Международная пилорама» и раскрыл секрет своего загара
Киев ввел антидемпинговые пошлины на импорт российской катанки и арматуры

Киев ввел антидемпинговые пошлины на импорт российской катанки и арматуры

 «Росатом» готов построить двухблочную АЭС для Узбекистана — глава корпорации

«Росатом» готов построить двухблочную АЭС для Узбекистана — глава корпорации
Авиарейс из Киева в Анкару задержали из-за пассажира с семью котами

Авиарейс из Киева в Анкару задержали из-за пассажира с семью котами

 Минобразования Украины ограничит доступ к российским доменам

Минобразования Украины ограничит доступ к российским доменам
Девять пострадавших при взрыве в Петербурге остаются в больницах

Девять пострадавших при взрыве в Петербурге остаются в больницах

 Лавров пришел на передачу «Международная пилорама» и раскрыл секрет своего загара

Лавров пришел на передачу «Международная пилорама» и раскрыл секрет своего загара
Киев ввел антидемпинговые пошлины на импорт российской катанки и арматуры

Киев ввел антидемпинговые пошлины на импорт российской катанки и арматуры

 «Росатом» готов построить двухблочную АЭС для Узбекистана — глава корпорации

«Росатом» готов построить двухблочную АЭС для Узбекистана — глава корпорации
Авиарейс из Киева в Анкару задержали из-за пассажира с семью котами

Авиарейс из Киева в Анкару задержали из-за пассажира с семью котами

 Минобразования Украины ограничит доступ к российским доменам

Минобразования Украины ограничит доступ к российским доменам
14:40   29 Декабря 2017
Россия
54

Россельхознадзор запретил поставки томатов с белорусского ФХ «Бродок»

Россельхознадзор запретил поставки томатов с белорусского ФХ «Бродок»

Россельхознадзор с 29 декабря запретил поставки в Россию подкарантинных продуктов с белорусского предприятия ФХ «Бродок». Причиной стало то, что на непроизводимой предприятием продукции — томатах и гранатах — была обнаружена его маркировка.

Из-за это в ведомстве предположили, что продукты несанкционно поступали через «Бродок» из Турции. Также сообщается, что с 15 по 22 декабря при перемещении по России сотрудниками надзорного органа задержали семь автомобилей, перевозящих плодоовощную продукцию без сопроводительных документов. Проверка показала, что в пяти из них на упаковке со свежими томатами, перцем, кабачками имелась маркировка турецких предприятий, на ввоз продукции которых ведомство не давало разрешения. В двух других автомобилях с томатами и гранатами обнаружилась не только маркировка турецких предприятий, но и маркировка белорусского производителя ФХ «Бродок».

По данным Россельхознадзора «Бродок» не является производителем томатов и, тем более, гранатов. Поэтому в ведомство считают очевидным, что под видом продукции белорусского предприятия на территорию РФ поступают запрещенные продукты.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #россельхознадзор #бродок
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей Россия
Как «пираньи» интернета пожирают беспечных пользователей
Студенты выяснили, сколько нужно времени, чтобы найти в сети адрес, номер телефона и даже имена родственников человека по одной фотографии . Роскомнадзор призвал россиян внимательнее относиться к персональным данным.
13:00   29 Декабря 2017
1021
Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту Сирия

Сирия последние новости. «Нусра» ракетами атаковала Хаму, боевики покидают Западную Гуту

21:32   28 Декабря 2017
170
В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки Россия

В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки

20:47   28 Декабря 2017
5637
Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса Политика

Грудинин так же далек от коммунизма, как Сурайкин - от Марса

19:12   28 Декабря 2017
219
Новости smi2.ru
Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев

Быстрее звука. РФ опережает США и Китай в разработке неуловимых испепелителей авианосцев

 «А пока будем покупать ваш газ у других стран»: людей насмешило заявление Порошенко о «коррумпированном» российском газе

«А пока будем покупать ваш газ у других стран»: людей насмешило заявление Порошенко о «коррумпированном» российском газе

 Захарова прокомментировала слова Эрдогана о том, что Асад является террористом

Захарова прокомментировала слова Эрдогана о том, что Асад является террористом

 В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки

В Киеве возмущены, что в Крыму продаются иномарки