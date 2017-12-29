Россельхознадзор запретил поставки томатов с белорусского ФХ «Бродок»

Россельхознадзор с 29 декабря запретил поставки в Россию подкарантинных продуктов с белорусского предприятия ФХ «Бродок». Причиной стало то, что на непроизводимой предприятием продукции — томатах и гранатах — была обнаружена его маркировка.

Из-за это в ведомстве предположили, что продукты несанкционно поступали через «Бродок» из Турции. Также сообщается, что с 15 по 22 декабря при перемещении по России сотрудниками надзорного органа задержали семь автомобилей, перевозящих плодоовощную продукцию без сопроводительных документов. Проверка показала, что в пяти из них на упаковке со свежими томатами, перцем, кабачками имелась маркировка турецких предприятий, на ввоз продукции которых ведомство не давало разрешения. В двух других автомобилях с томатами и гранатами обнаружилась не только маркировка турецких предприятий, но и маркировка белорусского производителя ФХ «Бродок».

По данным Россельхознадзора «Бродок» не является производителем томатов и, тем более, гранатов. Поэтому в ведомство считают очевидным, что под видом продукции белорусского предприятия на территорию РФ поступают запрещенные продукты.