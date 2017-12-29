МФЦ получили право выдавать свидетельства о рождении и смерти

Зарегистрировать рождение ребенка или смерть человека теперь можно не только в ЗАГСе, но и в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ).

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Исключение составляет государственная регистрация новорожденного, при которой необходима госрегистрация установления отцовства. МФЦ наделяются функциями передачи в органы ЗАГСа документов, послуживших основанием для госрегистрации записей актов гражданского состояния о рождении и смерти.

Первые МФЦ в России появились в 2007 году. Основная задача центров - предоставление госуслуг по принципу «одного окна». На начало 2016 года в России работали 2,7 тысячи центров и 10,1 тысяч офисов государственных и муниципальных услуг.