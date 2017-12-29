Идея выпуска евробондов для возврата капитала в РФ сформировалась в РСПП, рассказал Песков

Предложение выпустить валютные государственные облигации для возвращения капиталов в Россию сформировалось в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

21 декабря президент РФ Владимир Путин встретился с представителями деловых кругов, где дал поручение обеспечить уже в следующем году выпуск специальных валютных гособлигаций для возвращения капиталов в российскую юрисдикцию.

По словам Пескова, эту идею подали президенту в РСПП, в том числе в процессе ее формирования принимал владелец группы ЕСН Григорий Березкин.

В Минфине уже объявили, что эти ценные бумаги по поручению президента будут выпускаться как евробонды. Глава ведомства Антон Силуанов пояснил, что приоритет при размещении евробондов РФ в следующем году будет отдаваться российским инвесторам, но весь выпуск Минфин им и не продаст.

Ранее Песков сообщил, что президент намерен встречать Новый год в кругу родных и друзей. Также он рассказал, что новогодних каникул у главы государства и его кабинета не будет.