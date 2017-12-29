Израильские военные сбили две ракеты, выпущенные из сектора Газа

Армия обороны Израиля сообщила на своей официальной странице в Twitter, что военные сбили две ракеты, выпущенные из сектора Газа.

Пресс-служба израильских вооруженных сил уточнила, что тревогу объявили в региональных советах Южного административного округа Шаар-ха-Негев и Сдот-Негев, расположенных рядом с сектором Газа. Тактическая система противоракетной обороны «Железный купол» защитила территории страны от двух ракет.

בהמשך לדיווח אודות אזעקת צבע אדום שהופעלה במועצות האזוריות שער הנגב ושדות נגב, זוהו שלושה שיגורים לעבר שטח הארץ. מערכת כיפת ברזל יירטה שני שיגורים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 29, 2017

Армия обороны Израиля также сообщила, что национальная тактическая система ПРО зафиксировала три пуска ракет со стороны сектора Газа по территориям страны. Израильские военные в ответ атаковали две позиции, принадлежащие организации ХАМАС в секторе Газа.