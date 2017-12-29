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14:18   29 Декабря 2017
Весь мир
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Израильские военные сбили две ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильские военные сбили две ракеты, выпущенные из сектора Газа

Армия обороны Израиля сообщила на своей официальной странице в Twitter, что военные сбили две ракеты, выпущенные из сектора Газа.

Пресс-служба израильских вооруженных сил уточнила, что тревогу объявили в региональных советах Южного административного округа Шаар-ха-Негев и Сдот-Негев, расположенных рядом с сектором Газа. Тактическая система противоракетной обороны «Железный купол» защитила территории страны от двух ракет. 

 

 

Армия обороны Израиля также сообщила, что национальная тактическая система ПРО зафиксировала три пуска ракет со стороны сектора Газа по территориям страны. Израильские военные в ответ атаковали две позиции, принадлежащие организации ХАМАС в секторе Газа. 

 

Автор: Тоня Краснова
#хамас #израиль #общество #весь мир #сектор газа
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