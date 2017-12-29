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14:25   29 Декабря 2017
Россия
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Немного социалист, частично националист. Отчего коммунисты не верят Грудинину

Немного социалист, частично националист. Отчего коммунисты не верят Грудинину

Убежденные последователи заветов Маркса и Ленина в своей борьбе компромиссов не допускают. Директора совхоза имени вождя мирового пролетариата считают обычным капиталистом.

О решении КПРФ выдвинуть кандидатуру Павла Грудинина на выборы президента страны стало известно в минувшую субботу, 23 декабря, по итогам съезда партии. Многие ожидали, что бороться за пост первого лица в очередной раз будет Геннадий Зюганов, однако бессменный лидер красного движения заявил, что на этот раз участвовать не будет и предложил кандидатуру беспартийного директора Совхоза имени Ленина. Павлу Николаевичу Грудинину 57 лет. Он уроженец российской столицы. На должность директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» его выбрали в 1995 году. Предприятие признают успешным: расположенное недалеко от МКАД производство обеспечивает столицу клубникой. Здесь же выращивают саженцы, занимаются молочным животноводством и даже устраивают агротуристические экскурсии. На бывших совхозных землях расположены крупные торговые центры и дилерские центры продаж автомобилей известных марок.

Немного социалист, частично националист. Отчего коммунисты не верят Грудинину?

Свой путь в политике Грудинин начал сразу после избрания на пост главы хозяйства. В 1997 году он стал зампредом комиссии по бюджету Мособлдумы. В 2001 году стал членом «Единой России» и снова прошел в региональный парламент по партийным спискам. Пути бизнесмена и партии власти разошлись в 2010 году, когда Грудинин претендовал на пост главы Ленинского района Подмосковья. Избирком снял его с выборов, и директор совхоза вновь оказался беспартийным. После неудачной попытки примкнуть к ЛДПР, он попытался в очередной раз пройти в подмосковный парламент от КПРФ, но неудачно. Политик был неосторожен в высказываниях о национальном вопросе. В комментариях прессе он сетовал на количество уроженцев Узбекистана в России и прочил стране межнациональные конфликты.

«Межнациональные конфликты — это будущее нашей страны. Это видно сразу. Дети в школу приходят, не зная русского языка. Они ведь приезжают аулами. Когда на площадке беленький с черненьким дерутся, если побеждает черненький, беленькие разбегаются. Если беленький побеждает, то черненькие все на беленького. И когда их двое, это не страшно, а когда их много, это беда», - рассуждал Грудинин.

Немного социалист, частично националист. Отчего коммунисты не верят Грудинину?

Экс-депутат петербургского Заксобрания от КПРФ, автор инициативы о защите чувств атеистов, а ныне член Объединенной коммунистической партии (ОКП) Ирина Комолова в Павле Грудинине последователя заветов Маркса и Ленина не видит. Лишь обычного капиталиста. Об этом она рассказала корреспонденту ИА «Политика Сегодня», оценивая политический ход коммунистов на предстоящих выборах.

«Господин Грудинин хорошо финансово обеспечен и может потянуть кампанию сам, чтобы сэкономить партийную кассу. – говорит Комолова. – Насколько активно за него будут работать в регионах – большой вопрос. Раньше в КПРФ рядовые не очень хорошо относились к таким неожиданно возникшим кандидатам. У Грудинина есть хороший бизнес, и пока это все похоже на покупку места. Полагаю, с его поддержкой на местах будут проблемы».

Немного социалист, частично националист. Отчего коммунисты не верят Грудинину?

Собеседник агентства считает, что в последнее время парламентских коммунистов ассоциируют с национально-патриотическими силами страны. Верхушка КПРФ, по мнению Комоловой, уже сливается с националистами, поэтому выбор кандидатуры Грудинина объясняет исключительно утилитарным подходом. Неоднократные критические высказывания бизнесмена на тему мигрантов могут привлечь соответствующий электорат.

«Коммунистом Грудинина назвать нельзя. – продолжает Комолова. – Не понимаю, почему его кто-то так называет. В КПРФ его представляют, как человека левых патриотических взглядов. Возвращается тема красно-белого союза 90-х годов, когда коммунисты считают возможным для себя идти рука об руку с временными попутчиками, представителями буржуазного крыла. Я считают, что это категорически неправильно. КПРФ на том и стоит, что дрейфует в сторону социалистов, социал-демократов с одной стороны, а с другой – к силам националистического спектра».

Вопреки критическим замечаниям в отношении приезжих со стороны директора совхоза, на полях у Грудинина ежегодно трудятся мигранты. Собирают землянику. Об этом журналистам рассказывал доцент Тимирязевской сельхозакадемии Игорь Абакумов, знакомый с устройством бизнеса новоиспеченного кандидата в президенты.

Автор: Марк Павленский
#кпрф #выборы #мигранты #президент #кандидат #грудинин #колхоз им ленина
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