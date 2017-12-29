Путин подарил двум школьницам из Челябинска лыжи

Президент России Владимир Путин сделал новогодний подарок двум сестрам из Челябинска — 11-летней Арине и 14-летней Анжелике — от главы государства девочки получили по паре лыж. Об этом сообщается на сайте регионального Министерства социальных отношений.

Подарки и письмо от Путина школьницам передал главный федеральный инспектор по Челябинской области Артем Пушкин.

11-летняя Арина рассказала, что видела по телевизору передачу, где показывали про девочку, которая написала письмо президенту. Ее пример воодушевил Арину тоже написать письмо Путину. Она призналась, что не думала, будто от главы государства может прийти ответ. «А когда он все-таки пришел, было радостно», — рассказала школьница.

Сестры занимаются лыжным спортом в челябинской спортшколе олимпийского резерва №5. Молодые спортсменки надеются, что в будущем смогут принять участие в олимпиаде.

18 декабря Путин подарил щенка—лабрадора школьнице из Брянской области, а несколькими днями раньше школьница из удмуртской деревни Мещеряки получила от него в подарок пианино.