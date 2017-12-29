Россия и Франция обсудили возможное возобновление сотрудничества РФ и НАТО

Отношения России и НАТО обсудили замглавы Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин и посол Франции в РФ Сильви Берманн.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, в частности, рассмотрены возможные направления взаимодействия Москвы и Альянса по военной линии, а также возобновление сотрудничества оборонных ведомств.

Александр Фомин озвучил российские оценки ситуации в Сирии, подчеркнув вклад ВКС РФ в разгром террористических группировок, а также усилия РФ по гуманитарной помощи сирийскому народу. Представитель Минобороны РФ проинформировал о готовящемся Конгрессе национального диалога Сирии, который намечен на конец января в Сочи.