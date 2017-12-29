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Девять пострадавших при взрыве в Петербурге остаются в больницах

Девять пострадавших при взрыве в Петербурге остаются в больницах

 Лавров пришел на передачу «Международная пилорама» и раскрыл секрет своего загара

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14:07   29 Декабря 2017
Россия
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Еще четверо пострадавших при взрыве в петербургском «Перекрестке» обратились к врачу

Еще четверо пострадавших при взрыве в петербургском «Перекрестке» обратились к врачу

Общее число пострадавших возросло до 18 человек. Всем была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Минувшей ночью в больницу поступили новые пациенты, — подтвердила вице-губернатор города Анна Митянина. Так, на сегодняшний день число пострадавших от теракта в петербургском супермаркете возросло еще на четыре человека, — резюмировала представитель мэрии в своем аккаунте Twitter. 

Она уточнила, что после осмотра специалистами трое больных оставлены в лор-отделении стационара Мариинской больницы.

Напомним, что взрыв прогремел 27 декабря в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. В камере хранения магазина сработало самодельное взрывное устройство. Погибших, к счастью, нет. По факту происшествия заведено уголовное дело о покушении на убийство. 

Автор: Александра Гегельская
#петербург #взрыв #пострадавшие #перекресток
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